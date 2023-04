Politie arresteert zo’n 20 fans AS Roma na vondst slagwapens

De Italiaanse politie is massaal op de been om te voorkomen dat er ongeregeldheden ontstaan rond het duel tussen AS Roma en Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League. De lokale driehoek van Rome heeft zo’n 1500 agenten ingezet. Zij surveilleren in het historische centrum en voeren controles uit op het vliegveld, centraal station en rond snelwegen vlak bij de hoofdstad.

Fans van Feyenoord zijn niet welkom in Rome. Toch zijn er honderden supporters van de club uit Rotterdam naar Italië gekomen. Voor zover bekend hebben zich nog geen grote ongeregeldheden voorgedaan. Wel voorkwam de politie woensdagavond dat een groep van zo’n tweehonderd supporters van AS Roma een Ierse pub aanviel waar zo’n veertig fans van Feyenoord aanwezig waren. De Nederlandse supporters zijn door de politie naar hun hotels gebracht.

Een onbekend aantal supporters van Feyenoord is er toch in geslaagd kaartjes te bemachtigen voor de wedstrijd in een uitverkocht Stadio Olimpico. De ploeg van trainer Arne Slot verdedigt daar vanaf 21.00 uur een voorsprong van 1-0.