Kabinet breidt coronasteun uit na harde lockdown

Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. „Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden”, meldt het kabinet.

Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80 procent naar 90 procent. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij 20 procent omzetverlies in plaats van bij 30 procent.

Omzetverlies

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen gaat omhoog naar 90 procent (op dit moment is dat nog 80 procent).

Het kabinet verlaagt ook de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30 procent naar 20 procent. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal.

Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet niet in. „Een dergelijke regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen”, meldt het kabinet.

Horeca en detailhandel

Voor zelfstandige ondernemers komt er ook iets meer lucht. In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat dat zelfstandig ondernemers de lening vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. „Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking”, aldus het kabinet.

Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar.

Culturele sector

Door de aangekondigde maatregelen is ook het laatste deel van de culturele sector op slot gegaan. De musea en monumenten zijn gesloten en bijvoorbeeld matinees kunnen niet langer plaatsvinden. Het kabinet maakt daarom in aanvulling op het eerdere steunpakket voor cultuur 5,6 miljoen euro vrij voor de periode van de verplichte sluiting ter ondersteuning voor musea via het Mondriaan Fonds.

Ook reserveert het kabinet 10 miljoen euro om het dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen voor de verplichte sluiting tot 14 januari 2022.