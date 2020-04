Hoogste gebouw ter wereld kleurt volledig rood-wit-blauw

Dat blijkt onder meer uit beelden die de ambassade van de Verenigde Arabisch Emiraten in Den Haag op Twitter heeft geplaatst. „Fijne Koningsdag voor onze vrienden in Nederland”, schreef de ambassade maandag aan het begin van de avond bij de beelden van de Nederlandse driekleur.

De Burj Khalifa-wolkenkrabber in Dubai is maar liefst 830 meter hoog en telt in totaal 164 verdiepingen. De bouw van de toren begon in 2004, zes jaar later werd het megaproject afgerond. Dagelijks werkten zeker 10.000 arbeiders aan de toren.

Het enorme gebouw wordt met enige regelmaat verlicht in de kleuren van een land. Zo was het maandag ook de beurt aan Zuid-Afrika, waar Freedom Day werd gevierd. Op die dag viert het land dat de eerste verkiezingen na de apartheid werden gehouden in 1994.