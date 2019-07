Boris Johnson is de baas: pappen en nathouden voorbij

Boris Johnson. Ⓒ EPA

Brussel - Met eindelijk een nieuwe premier aan het Britse roer, ligt het complexe Brexit-dossier ook weer op het bordje in Brussel. Boris Johnson zal vriendelijk worden ontvangen, maar hoeft nergens op te rekenen. De kans op een voor iedereen nadelige no deal-Brexit is levensgroot op 31 oktober. Maar zwichten en nieuwe onderhandelingen opstarten? Geen sprake van, klinkt het zowel voor als achter de schermen.