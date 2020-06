Weer fors meer doden door coronavirus in Verenigde Staten

„We zijn open, maar zet je mondkapje op”, meldt deze winkel in San Francisco. Ⓒ AFP

BALTIMORE - Na twee dagen met minder dan 400 doden door het coronavirus zijn in de Verenigde Staten weer fors meer doden door het corinavirus geregistreerd. De Johns Hopkins Universiteit in Baltimore meldt dat 740 mensen zijn overleden door Covid-19 waardoor het totaalaantal doden in de VS op 116.854 is gekomen.