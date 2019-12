Museumbezoeker eet tot kunst verheven banaan

De man die provocerend de overrijpe banaan van de muur haalde, hem pelde en opat, is beeldend kunstenaar David Datuna. Andere bezoekers keken vol verbazing toe hoe de banaan in zijn mond verdween. Vervolgens werd hij toegesproken door het personeel van de beurs.

Datuna noemt zijn eigen actie op Instagram ’Hungry Artist’. „Ik hou van de kunstwerken van Maurizio Cattelan en ik ben echt dol op deze installatie. Het is erg lekker”, schrijft hij. Tegen website TMZ laat hij weten dat hij na het incident door de beveiliging is meegenomen naar een kamer, waar hij zijn gegevens moest achterlaten bij de politie. Daarna mocht hij gaan.

Of zijn actie onbestraft blijft, is niet duidelijk. Kopers van het kunstwerk, hebben er in ieder geval geen last van. Die kochten namelijk niet de in Miami tentoongestelde vrucht, maar het concept achter het kunstwerk en krijgen een certificaat van echtheid. Op de beurs zelf is inmiddels een nieuwe banaan op de muur geplakt.