Voormalige voorman pakketdienst de cel in voor drugssmokkel: trolleys met drugs tijdens werk uit depot

De verdachte (31) uit Zwolle haalde volgens de rechtbank tijdens zijn werk bij DPD in Meppel de koffers met hennep uit het depot en bracht ze vervolgens met een bestelbus naar een onbekende bestemming. Dat gebeurde tussen 31 mei 2021 tot en met 29 juni 2021 meerdere keren. ,,Hij heeft zich enkele maanden, samen met anderen, schuldig gemaakt aan het importeren van softdrugs vanuit Spanje, bestemd voor Duitsland.”

Drugscriminaliteit

De rechtbank vindt dat de man heeft bijgedragen aan een georganiseerde vorm van drugscriminaliteit die in ons land grote vormen heeft aangenomen en die gepaard gaat met zware, vaak gewelddadige criminaliteit en illegale geldstromen. Ook wordt hem in hoge mate aangerekend dat hij het vertrouwen dat het pakketbedrijf in hem stelde ernstig heeft beschaamd.

Twee jaar geleden schakelde het bedrijf in Meppel een recherchebureau in, nadat in een korte periode vijf gesealde trolleykoffers waren verdwenen zonder dat iemand kwam klagen. Een zesde koffer werd onderschept, daar bleek 5 kilo hennep in te zitten. De Zwollenaar meldde zich vervolgens met een vriend uit Meppel bij het depot. Die claimde dat een pakket uit Spanje met luxe spullen niet bij hem was aangekomen. Het ging om het pakket met drugs.

Acht maanden cel

Op camerabeelden is volgens de rechtbank ook te zien dat de verdachte in de periode daarvoor op verschillende data trolleykoffers apart zette en ze daarna meenam. De Zwollenaar is veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Zijn Meppeler vriend (24) wordt gezien als medeverdachte met een kleinere rol. Hij is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.