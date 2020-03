’Woman’ toont kracht én kwetsbaarheid

Zo’n tweeduizend vrouwen uit meer dan vijftig landen werden door de makers van Woman geïnterviewd over een keur aan onderwerpen.

Een documentaire die het vrouw-zijn viert, maar er ook pijnlijke kanttekeningen bij plaatst. Woman, vanaf donderdag officieel in roulatie, is in het kader van Internationale Vrouwendag zondag al in vijftig bioscopen te zien. En biedt een kijkervaring die zowel indringend als oogstrelend is.