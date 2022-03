Premium Het beste van De Telegraaf

Voor zoveelste keer met pet rond voor plekken Water staat COA aan lippen ondanks lagere asielinstroom

Door Valentijn Bartels Kopieer naar clipboard

Den Haag - De instroom in asielzoekerscentra daalt al maanden ten opzichte van de asielpiek vorig najaar, maar toch knelt het door haperend vertrek en slechte doorstroming naar woningen nog volop in azc’s. Gemeenten dwingen tot opvang is ’een uiterste redmiddel’, stelt staatssecretaris Van der Burg (Asiel).