’Presidentskandidaat Ecuador met schrik vrij bij schietpartij’

Een week geleden werd de verkiezingscampagne in het Zuid-Amerikaanse land, dat wordt geteisterd door zware drugscriminaliteit, al ontsierd door de moord op Fernando Villavicencio. Hij werd driemaal door het hoofd geschoten. Villavicencio had beloofd dat hij, als hij op 20 augustus zou worden gekozen, de georganiseerde misdaad en de corruptie in Ecuador zou aanpakken.