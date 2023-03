Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik voelde mijn been warm worden van het bloed’ Zaak-Quincy Promes: moet voetballer zijn leven lang in Rusland blijven?

Door John van den Heuvel en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Portugal, mei 2021: Quincy Promes tijdens een trainingskamp van het Nederlands elftal in voorbereiding op het EK. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ruim tweeënhalf jaar nadat Quincy Promes volgens justitie betrokken was bij een steekincident in Abcoude, moet de profvoetballer zich vrijdag verantwoorden voor de rechtbank. De kans dat Promes zelf aanwezig is, lijkt nihil. Het leven van de voetballer speelt zich tegenwoordig af in Moskou, waar hij na zijn Ajax-periode redelijk succesvol is bij Spartak Moskou.