Jetten: minder snel afgesloten van energie door nieuwe regels

Energieleveranciers moeten volgens de tijdelijke regels op verschillende manieren contact opzoeken met de klant als die niet betaalt. Bijvoorbeeld door ze niet alleen te benaderen via de mail, maar ook door te bellen. Tot april 2023 worden klanten bovendien „in principe” niet afgesloten van energie als ze geen rekeningen betalen. Voorwaarde is wel dat ze in contact blijven met de energieleverancier over een betalingsregeling.

Als iemand toch op het punt staat om te worden afgesloten van energie, dan moeten energiebedrijven contact opnemen met de gemeente. Deze moet op haar beurt een laatste poging doen om te voorkomen dat de klant wordt afgesloten.

Het kabinet heeft al meerdere maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen nog kunnen betalen. Vanaf november geldt een prijsplafond op de energierekening. Ook worden begin volgend jaar diverse koopkrachtmaatregelen van kracht. Jetten verwacht dat deze maatregelen pas in de loop van de winter effect gaan hebben. Daarom wil hij consumenten met deze regels alvast helpen.