Familiefoto bijna 200 kilometer verderop gevonden na weg te zijn geblazen door tornado’s

Dat meldt Sky News. Zaterdagochtend liep een vrouw naar haar auto in New Albany en zag dat er een oude foto tegen het raam was geplakt. Ze constateerde dat de foto ongetwijfeld van een huis afkomstig is dat is getroffen door de tornado’s van afgelopen dagen.

De vrouw voegde er op Twitter aan toe: „In de hoop de eigenaars te vinden. Het lijkt erop dat er staat - Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 - pls RT.” Een lid van de familie Swatzell die in Dawson Springs, Kentucky woont, nam dezelfde dag contact op met de vrouw en maakte een afspraak om de foto weer terug te sturen naar de familie.

Ze deelde later nog een een foto van de verwoesting die de tornado in haar stad had aangericht: „Dit is de stad waar de foto vandaan komt. Absoluut verwoestend.”

Minstens 70 doden

Het midden van de Verenigde Staten werd afgelopen dagen zwaar getroffen door tornado’s. De gouverneur van Kentucky meldde dat er minstens 70 doden zouden zijn gevallen en dat het dodental tot meer dan 100 zou kunnen oplopen nadat een tornado een kaarsenfabriek en een verzorgingstehuis verwoestte, een trein had doen ontsporen en een pakhuis van Amazon zwaar had beschadigd.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de situatie in Kentucky volgens een woordvoerder officieel uitgeroepen tot een „grote federale ramp.” Dat maakt de weg vrij om vanuit Washington extra middelen in te zetten om de zo hevig getroffen staat te helpen.