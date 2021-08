OM: graffiti Berghuis groepsbelediging en aanzetten tot haat

ROTTERDAM - Politie en justitie zijn een opsporingsonderzoek gestart naar de maker of makers van een muurschildering van oud-Feyenoordspeler Steven Berghuis. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van groepsbelediging en aanzetten tot haat. De graffiti is vermoedelijk in de nacht van 23 op 24 juli aangebracht, op een muur in een Rotterdamse woonwijk.