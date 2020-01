Rutte innig omhelsd bij emotionele herdenking Holocaust

De premier sprak in zijn toespraak zondag namens de regering zijn excuses uit voor het overheidshandelen in de Tweede Wereldoorlog, waarbij door ambtenaren en bestuurders werd weggekeken of zelfs werd meegeholpen bij de deportatie van ruim 102.000 Joden uit Nederland. Al in 2012 wilde PVV-leider Geert Wilders excuses van het kabinet, maar die kwamen toen niet.

„Heel goed dat dit nu gebeurd is”, zegt Hanna Luden, directeur van de het CIDI (Centrum Informatie Documentatie Israel) over de excuses die het kabinet 75 jaar na de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz uitsprak in het Amsterdamse Wertheimpark. Is dat na al die jaren niet te laat? Luden: „Het had eerder welkom geweest, maar het is er nu wel. Het verleden is moeilijk te veranderen.”

Compliment van Job Cohen

„Heel goed dat hij dit gedaan heeft. Hij deed dat met overtuiging en dat vind ik mooi”, zegt ook oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen. „Het is een vorm van erkenning. Het is heel goed dat nog eens zo te benadrukken.”

Optreden bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz. Ⓒ ANP

Eddo Verdoner, de voorzitter van het Centraal Joods Overleg, is vooral dankbaar. „Het excuus is een enorm gebaar en voor ons ook een manier om een stukje verwerking te bewerkstelligen.”

Warme omhelzing

De voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jacques Grishaver, omhelsde Rutte gelijk nadat hij van het spreekgestoelte kwam. Grishaver waarschuwde in zijn toespraak nog voor het oprukkende antisemitisme in de samenleving, waarbij ook steeds vaker geweld tegen Joden of hun bezittingen wordt toegepast.

De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer tijdens de Nationale Holocaust Herdenking. Ⓒ ANP

Grishaver: „Rutte heeft deze zondag historie geschreven. Natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen: het is 75 jaar te laat, maar voor de Joodse wereld is het goed dat de excuses er nu zijn gekomen. Er zijn nog maar een paar overlevenden van de kampen, maar het helpt enorm in de verwerking van het trauma dat nu erkend wordt dat er veel fout is gegaan in de oorlog. Ambtenaren, politieagenten, binnen de hele overheid hielpen ze -uitzonderingen daargelaten- mee met het uitvoeren. Het is goed dat dat nu wordt erkend.”

De premier legt een krans bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz tijdens de Nationale Holocaust Herdenking. Ⓒ ANP

Ook Rabbijn Menno ten Brink, die tijdens de herdenking de Jizkor- en Kaddishgebeden uitsprak, gaf Rutte een knuffel na afloop van de herdenking. Ten Brink zegt dat de toespraak en excuses recht in zijn hart raakten. „Ik vind het van een ongelooflijke moed getuigen dat Rutte dit durfde uit te spreken. Dat is heel warm ontvangen binnen de Joodse gemeenschap.”