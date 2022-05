Op Nieuwjaarsdag 2021 maakte de Ik vertrek-kijker kennis met Emmy, die een vervallen kasteel in Frankrijk had gekocht. Voor haar een droom, maar haar man Rutger geeft de voorkeur aan zijn woonboot in ’t Gooi. Emmy liet het hoofd niet hangen. Ze wil het zeven kamers tellende slot met zes hectare grond opknappen om er chambres d’hôtes van te maken. Nu zit ze er nog steeds, toeristen weten haar te vinden én haar huwelijk is nog intact.

Latten

Echtgenoot Rutger is op het moment van dit gesprek zelfs net naar de stort gereden: hij blijft waarschijnlijk de hele zomer. Het latten op latere leeftijd is best weleens lastig, geeft Emmy toe. „Maar Rutger vermaakt zich wel. En omdat het kasteel in de winter niet warm te krijgen is, ga ik dan weer een tijdje naar hem toe.” Veertig jaar was geen onderhoud aan het kasteel gepleegd. Nu werkmannen steigers tegen het bolwerk hebben geplaatst, heeft Emmy hen gevraagd de luiken eraf te halen. Die is ze nu eigenhandig aan het schuren en verven. „Wat ik kan, doe ik zelf”, zegt ze.

De real life soap heet dan wel Kasteelvrouwe Emmy, in werkelijkheid is ze ’kasteelboerin, klusvrouw en schoonmaakster’. En tegenslagen doen zich niet alleen voor als camera’s draaien. „Het dak lekt nog véél erger dan voorheen. Op een regenachtige dag heb ik weleens tranen gelaten, maar nu is het buiten groen en zonnig. Aan het einde van de dag wanneer het nog steeds 20 graden is, drink ik een glaasje wijn. En bedenk: dit ís het betere leven.”

Het is meer werk dan gedacht. Heeft ze gasten in de twee kamers die na drie jaar klaar zijn, is ze eigenlijk de hele middag zoet om het eten te verzorgen. „Ik ben altijd heel optimistisch. Een muur behangen? Dan denk ik: dat doe ik even in twee dagen. Soms blijkt dat een verkeerde inschatting. Maar het is ook fijn om van tevoren niet te weten hoeveel werk er nog ligt. Ik zie het zelf maar zo: alles wat ik heb gedaan, is mooi meegenomen.”

Of Omroep MAX het financiële gat dicht dat het lekkende dak met zich meebrengt, laat ze in het midden. „Ik kan alleen zeggen dat ik een vergoeding krijg voor mijn medewerking aan het programma. Dat is heel fijn.” Overigens stonden zenders voor Emmy, zo blijkt, in de rij. „Het was wel een luxe om te kunnen kiezen.”

Genadeloos

Had de emigrante gezien de genadeloosheid op sociale media na Ik vertrek wel zin om zich opnieuw voor de leeuwen te gooien? „Ik had al ingecalculeerd dat veel mensen het een belachelijk idee zouden vinden wat ik ging doen. En er waren kijkers die riepen ’haar man is tandarts, dus geld genoeg’. Hallo! Ik heb het kasteel in mijn eentje gekocht. Ach, ik weet zelf hoe het zit, ik hoef me tegenover niemand te verdedigen. Bovendien kreeg ik ook veel positieve kaartjes en cadeautjes, waanzinnig lief. Met name vrouwen reageerden juist heel bemoedigend en bewonderend. Vooral in de lange coronawinter toen ik er alleen zat, kon ik dat goed gebruiken.”

Daarbij: ze vindt het eigenlijk heel leuk om gefilmd te worden. „Dat ik er soms belachelijk opsta, met raar haar en nog doorgelopen mascara van de vorige dag, interesseert me niet.”

Nog altijd hangt ze de chaostheorie („Ik doe gewoon wat in me opkomt.”) aan. „Ik vind dat prettig. Als ik zin heb om te schuren, ga ik schuren. Als ik zin heb om een kamer lekker op te knappen, dan begin ik aan die kamer. Ja en dan slingert het schuurpapier nog rond. Haha, erg hè? Eens in de zoveel tijd ruim ik alles op.”

Haar man Rutger, en met hem vele kijkers, hebben Emmy eerder beticht van grootheidswaanzin. „Ik geloof dat dat nog steeds aanwezig is’, zegt de slotvrouwe met een lach. „Ik denk nu soms al: wat als het hier af is? Dan moet ik een ander kasteel gaan zoeken. En dat moet nóg groter zijn. Nee, dat is geen onrust. Het is de lol om iets mooier te maken, de voldoening die dat geeft. Hopelijk kan ik straks zeggen dat ik dit kasteel heb gered van de ondergang. Stel dat iemand anders het had gekocht en er een hotel van had gemaakt. Dan was het vast oerlelijk geworden. Nu wordt het, denk ik, heel charmant en behapbaar. En ooit kan ik het doorgeven aan iemand anders.”