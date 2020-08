Verpleger voelt zich in de kou gezet

Ophef binnen de muren van het Zaans Medisch Centrum over de bonustoewijzing. Ⓒ Martin MOOIJ

ZAANDAM - Verplegend personeel in het Zaans Medisch Centrum is woedend om een ’coronabonus’ die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevenden. De werknemers die de voorbije maanden met gevaar voor lijf en leden aan de bedden stonden, krijgen geen rooie cent van het extraatje.