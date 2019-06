Automobilist weer mikpunt

„We gaan voor 2024 als startjaar van een kilometerheffing voor iedereen en niet alleen in de spits. Hoe schoner je rijdt, hoe minder je hoeft te betalen”, zegt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging. Hij is een van de krachten achter de coalitie van 24 organisaties uit de hoek van auto’s, transport en ov. Ze roepen het kabinet op om de voorbereidingen nu te starten. „We zijn unaniem. Het volgende kabinet moet spijkers met koppen slaan om rekeningrijden concreet te maken. Er is geen andere weg.”

Het kabinet-Rutte III heeft afgesproken om rekeningrijden alleen in te voeren voor trucks en expliciet niet voor personenauto’s. Al decennia is het onderwerp politiek zeer gevoelig, maar door een stevige lobby en de opmars van stekkerauto’s staat het opnieuw op de agenda.

