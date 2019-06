Gedumpte kittens levenloos aangetroffen in sloot

De kittens van naar schatting acht tot tien weken oud werden na een melding aangetroffen. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

DELFZIJL - De dierenambulance is geschokt door een vondst van vier gedumpte kittens in een sloot in Delfzijl. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.