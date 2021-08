Politie schiet man in been bij aanhouding in Noordwijk

Ⓒ Flashlight Fotografie

NOORDWIJK - De politie heeft zondagavond in Noordwijk een 29-jarige man bij zijn aanhouding in een been geschoten. Dat gebeurde nadat bij de politie meldingen waren binnengekomen dat de Noordwijker in de omgeving van een recreatiepark aan de Kapelleboslaan in zijn woonplaats op auto’s aan het slaan was.