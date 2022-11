Premium Het beste van De Telegraaf

’Zelfs van binnen ruikt deze wagen nog nieuw’ Ferrari F40 uit 1992 pronkstuk Amsterdamse kunstbeurs: ’Dit is een echt museumstuk’

Hartstikke trots is Bodie Hage op de Ferrari F40, die vanaf volgende week zaterdag te bewonderen is op kunstbeurs PAN. De waarde ligt tussen de €3 en €3,5 miljoen. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Het is de meest iconisch sportauto ooit gemaakt: de Ferrari F40. De droom van elke man (en menig vrouw). Bodie Hage, directeur van Real Art on Wheels, moet zichzelf af en toe nog even knijpen, om te geloven dat het hem echt gelukt is om dit unieke, bijna maagdelijke exemplaar te verwerven. Vanaf volgende week zaterdag pronkt de wagen op de Amsterdamse kunstbeurs PAN. „Dit is een echt museumstuk, er staat slechts 1399 kilometer op teller.”