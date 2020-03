’Koop niet meer dan nodig en houd rekening met elkaar’

De afgelopen dagen gingen veel mensen hamsteren. Maar volgens het CBL is er geen reden tot paniek en blijven de supermarkten gewoon open: „Koop de hoeveelheden die je normaal ook koopt. Elke Nederlander heeft eten en hygiëneproducten nodig. Houd rekening met elkaar, blijf aardig tegen elkaar en zorg dat anderen ook hun reguliere boodschappen kunnen blijven doen.”

Als iedereen normaal boodschappen doet, is er ook voldoende tijd voor chauffeurs om de supermarkten tijdig opnieuw te bevoorraden en voor de vakkenvullers om de producten in de schappen te leggen. „Er is genoeg voor iedereen”, stelt het CBL.