Almere Pampus staat voor metamorfose: ’Tienduizenden woningen erbij’

Het plan moet vooral de woningdruk in Amsterdam verlichten. De partijen willen 25.000 woningen laten bouwen om 50.000 tot 60.000 mensen te huisvesten in Almere Pampus, dat in handen van het Rijk is.

Het geld voor de plannen moet voor een deel uit het investeringsfonds komen dat het kabinet voornemens is op te richten. Het kabinet is van plan om miljarden te lenen om te investeren in langdurige economische groei.

’Schrijnend’

De tekorten op de woningmarkt zijn, vooral in Amsterdam, „schrijnend”, zegt CDA-voorman Pieter Heerma. „De prijzen rijzen de pan uit. Almere Pampus kan eraan bijdragen daar verandering in te brengen door meer betaalbare woningen te realiseren.” Een rijk land als Nederland moet die problemen „zichzelf aanrekenen”, zegt D66-leider Rob Jetten. „We moeten en kunnen beter. Ieder antwoord op die problemen begint bij één simpel woord: bouwen.”

Bouwen in Almere Pampus en een betere verbinding met Amsterdam werden lange tijd gezien als „stip op de horizon.” Ⓒ ANP

Bouwen in Almere Pampus en een betere verbinding met Amsterdam werden lange tijd gezien als „stip op de horizon.” In 2013 besloot het vorige kabinet hier pas weer naar te kijken in 2025. Eerst moesten er 25.000 extra woningen bijkomen in Almere. „Dat aantal is eerder gehaald dan toentertijd werd geraamd”, dus willen de partijen dat er sneller wordt gebouwd op Pampus.

Brug of tunnel

Ook de verbinding over of onder het IJmeer moet versneld worden. De aanleg van een brug zou ongeveer 2,2 miljard euro kosten, de tunnel 2,5 tot 2,9 miljard euro, werd in 2012 berekend.

In het beste geval, als er snel een besluit wordt genomen over een IJmeerverbinding, zou er over krap vijf jaar gebouwd kunnen worden in Pampus. Voor de regio is een goede verbinding met Amsterdam een voorwaarde voor verdere groei. Het kabinet kondigde vorig jaar al een onderzoek aan naar de bereikbaarheid van Almere.