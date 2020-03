Vooral lof in Tweede Kamer na toespraak Rutte

PVV-leider Wilders plaatst kanttekeningen bij de manier waarop het kabinet het coronavirus bestrijdt. „Een lockdown, waar veel landen voor kiezen, helpt daarbij. Jammer dat hij daar niet voor kiest.”

Bovendien vindt de PVV-voorman dat de zorgsector onder Rutte ‘te rigoureus is afgebroken’. Wilders laat na de toespraak weten wel aan dezelfde kant als de premier te staan. „We strijden beiden voor de indamming van de crisis.”

CDA-fractieleider Heerma zegt naar aanleiding van de toespraak ‘veel waardering’ voor de premier te hebben. „Samen staan we voor een enorme opgave. Er is geen makkelijke uitweg uit deze crisis. Ik heb vertrouwen in onze experts.” Heerma prijst de manier waarop er wordt gereageerd op de crisis. „We laten elkaar niet in de steek.”

SP-partijleider Marijnissen spreekt van een indrukwekkende en indringende toespraak. „We moeten dit samen doen. Laten we alles doen om onze ouderen en meest kwetsbaren te beschermen en onze zorgverleners te helpen.”

PvdA-fractieleider Asscher noemt het ‘een eerlijke en moeilijke boodschap’. „Het is me uit het hart gegrepen: laten we verschillen overbruggen en omkijken naar elkaar in moeilijke tijden waar we voor staan.”

CU-voorman Segers prijst het kabinet voor de manier waarop het coronavirus te lijf wordt gegaan. „Het kabinet luistert heel goed naar experts, weet wat het doet en doet wat het kan.” Hij vindt de toespraak van de premier ’indrukwekkend’.

SGP-voorman Van der Staaij noemt het ‘een heldere en openhartige, maar ernstige boodschap’.