Zonnig barbecueweer tot 24 graden: later in de week mogelijk nog warmer

Er worden zaterdag in de middag temperaturen bereikt van 21 tot 24 graden. In het noorden is het een paar graden koeler. ,,Wel staat er een matige noordoostenwind. In Zuid-Holland en Zeeland kan de wind aan de kust meer naar het noorden draaien, wat aanwakkeren en dan is het aan zee iets koeler”, aldus Weeronline. ,,Het is wel zonkracht 6 en daarmee kun je in de volle zon in een half uur tijd al verbranden. In het binnenland kun je de zon voelen prikken op je huid, maar aan zee heb je door de koelere lucht mogelijk niet door dat je kunt verbranden.”

Daalt maar langzaam

Zaterdagavond kun je nog lang lekker in de zon zitten. De temperatuur daalt maar langzaam en halverwege de avond is het op veel plaatsen nog 16 tot 19 graden. Alleen in het noorden wordt het met 12 tot 15 graden wat sneller fris.

Ook op zondag schijnt op veel plaatsen de zon uitbundig. Alleen in het noorden en noordwesten komen wolkenvelden voor. ,,De zon zal hierdoor af en toe verdwijnen, maar aan zee zijn de wolkenvelden wat uitgestrekter en dan is het mogelijk een tijd grijs”, weet Weeronline.

In de middag is het in grote delen van het land vrij zonnig en ontstaan in de oostelijke provincies hooguit een paar stapelwolken. Het noorden en noordwesten blijven gevoelig voor enkele wolkenvelden van zee en dan vooral het kustgebied. Dit heeft ook gevolgen voor de temperatuur. In het Waddengebied wordt het bij een matige noorden- tot noordoostenwind zo’n 15 graden. In het binnenland wordt het opnieuw 21 tot 24 graden.

Richting het eind van de week zou het bij het draaien van de wind naar het oosten toe nog warmer kunnen worden. Blijft de wind voornamelijk uit het noorden- tot noordoosten waaien dan verandert er niet veel.