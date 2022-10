Chaos op de Nederlandse wegen door regen en ongelukken: bijna 900 kilometer file

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het was donderdagochtend druk op de Nederlandse wegen. Rond 08.30 uur stond er 869 kilometer file. Ongelukken en het regenachtige weer speelden daar een rol in, aldus de ANWB. Op donderdag en dinsdag is het volgens de ANWB toch al drukker op de wegen dan op andere dagen. Het is niet de drukste ochtendspits van het jaar. Die zag de ANWB op 27 september, toen er 925 kilometer file stond.