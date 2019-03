Oud Transavia-baas overleden

Legro had een lange staat van dienst in de Nederlandse luchtvaart, net als Martin Schröder (Martinair), John Block (Air Holland) en bijvoorbeeld de eerste KLM-leider Albert Plesman.

Als pionier heeft Legro ook een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van Nederland als luchtvaartnatie. Onder zijn leiding is Transavia van kleine chartermaatschappij omgevormd tot een grote Europese budgetvlieger.

Icoon

Voor Transavia was hij jaren werkzaam voor het Amerikaanse PanAm, ook een icoon in de internationale vliegerij. Schiphol was voor Legro een tweede ’thuis’.

„We zijn bedroefd door het overlijden van Peter”, zegt de huidige Transavia-directeur Mattijs ten Brink. „Hij was onze verbinding met het verleden en daar bouwen we nog steeds op voort. Met zijn gedrevenheid en persoonlijke aandacht kreeg hij Transavia in beweging.”

Na Legro’s pensionering in 2002 is zijn (emotionele) betrokkenheid bij Transavia en de Nederlandse luchtvaart altijd sterk gebleven.