’Demonstranten bedreigen verzorgingshuis Best’

Ⓒ Google Maps

BEST - Politieagenten surveilleren vrijdag bij een woonzorgcentrum in het Brabantse Best. Dat wordt al langere tijd lastiggevallen door de groepering ’Demonstratie van het Volk’ die boos is omdat een 82-jarige vrouw haar man, die in Kanidas verblijft, nu bijna twee maanden niet meer heeft gezien.