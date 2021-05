Israël bereidt zich voor op een groot conflict

De Israëlische politie in Oost-Jeruzalem zet tijdens de rellen onder meer traangas in. Ⓒ Anadolu Agency via Getty Images

Jeruzalem - Een luchtalarm. Drie zware explosies. En dan: „Allahu akbar!” Palestijnse jongeren breken in juichen uit als de eerste raketten vanuit Gaza op Jeruzalem landen. Het is hun ook hun stad, maar dat deert hen niet. Zij zijn blij dat Hamas in actie is gekomen. Ook al kan het salvo het openingsschot zijn van een nieuwe oorlog.