Laatste Britse vliegtuig met evacués uit Kabul vertrokken

Groot-Brittannië heeft in twee weken tijd bijna 15.000 mensen weten te evacueren uit de door de Taliban bezette hoofdstad. Toch is het de Britten niet gelukt iedereen weg te krijgen die dat wilde. Vrijdag sprak defensie nog van tussen de 800 en 1100 Afghanen die naar Groot-Brittannië mogen komen, maar vastzitten in het Aziatische land. Ook 100 tot 150 Britten waren toen nog niet geëvacueerd.