Broodje bal verdwijnt uit Benidorm

Het voorheen razend populaire Benidorm is volledig uit de gratie bij de Nederlandse vakantieganger: volgens het Spaans verkeersbureau komt nog slechts drie procent van de toeristen in de stad aan de Costa Blanca uit ons land. Mede hierdoor staan de oer-Hollandse horecabedrijven onder druk. Ook omdat veel overwinteraars zuinig zijn als een Zeeuws Meisje. „Er is hier geen droog brood meer te verdienen”, aldus restauranteigenaar Tariq Faruc.