Strafzaak tegen ’Balie-Syriër’ en broer hervat: ’Het budget van een staat, zo veel hadden we’

Silvan Schoonhoven is in de rechtbank, volg zijn verslag onderaan dit bericht.

Abdelaziz bezocht in september 2017 het Amsterdamse debatcentrum, waar een film werd vertoond over de verwoesting van Syrië. Syrische vluchtelingen daar herkenden hem tot hun grote schrik als een prominent jihadistenleider. In Amsterdam profileerde Abdelaziz zich juist als vrolijke festivalganger.

Abdelaziz zegt dat hij naar De Balie was gegaan op aanraden van de AIVD, aan wie hij al een tijdje informatie doorspeelde over Syrische landgenoten in Nederland. Kort nadat hij was ontdekt bij De Balie gaf hij een interview bij Nieuwsuur en in de Volkskrant. Ook dat interview deed hij op aanraden van de AIVD, zegt Abdelaziz. Tegelijkertijd luisterde de dienst zijn informant ook af, zijn huis hing vol apparatuur. Die gesprekken worden nu tegen hem gebruikt.

Nadat De Balie aan de bel had getrokken dat er een IS’er zomaar vrij rondliep, ontstond commotie. Waarom werd een gevaarlijke terrorist niet aangehouden? Dat gebeurde pas een jaar later, in 2018. Justitie denkt dat hij een kopstuk was bij de jihadistische groep Jabhat al-Nusra. Hij zou zelfs de tweede man zijn van de beweging, die net als IS een kalifaat nastreeft en executies pleegt in Syrië. Mogelijk had hij ook een aanslag in petto voor Nederland. Hij zei bijvoorbeeld dat hij ’Nederland dingen wilde laten zien die het nog nooit gezien had’. Hij sprak over een bomgordel die zeker negentig mensen om het leven kon brengen.

Hulp journaliste

In 2019 kwam Abdelaziz weer in het nieuws. Toen werd de Nederlandse journaliste Ans Boersma Turkije uitgezet. Zij bleek de ex van Abdelaziz en werd verdacht van valsheid in geschrifte omdat ze hem aan een visum had geholpen voor Nederland. Zelf zegt ze dat ze nauwelijks iets wist van zijn verleden. In afgeluisterde gesprekken zegt Abdelaziz dat ze zijn iPad zag met foto’s. „Ze was een beetje overstuur.” Boersma heeft inmiddels een schadevergoeding gekregen van de Nederlandse overheid na haar plotse uitzetting uit Turkije.

Justitie vermoedt dat de Balie-Syriër betrokken is bij de moord op negentien Syriërs. In een afgeluisterd gesprek zegt hij dat de organisatie vijf miljoen per maand uitgaf, nog los van wapens. ’Het budget van een staat, zo veel hadden we. We merkten het niet eens.’

Ook zijn oudere broer Alfatah al-H., die ook als vluchteling naar Nederland kwam en een broodjeszaak runde in Bergeijk, staat terecht. De broer zou een rol hebben gespeeld in de terroristische groep en in een beruchte martelgevangenis. In zijn zaak zou geld worden witgewassen en doorgestuurd naar Syrië.

De broers hangt gezien de ernst van de verdenking hoge straffen boven het hoofd, zelfs levenslang. Het heeft lang geduurd voor de broers werden berecht. Justitie heeft veel moeite gedaan om getuigen te vinden die kunnen vertellen wat Abdelaziz heeft gedaan in Syrië. Getuigen zijn bang om te praten. Abdelaziz zegt dat hij jaren geleden wel mensen kende bij Jabhat al-Nusra, maar dat hij zich van de groep heeft afgewend toen die mensen begon te vermoorden.

De advocaten Nooitgedagt en Plasman stellen dat er te weinig bewijs is om hun cliënten te veroordelen. Ze noemen het dossier ’een grote vijver waar je allerlei vissen uit kan halen’. Er zijn geen foto’s, geen directe getuigen, ’veel vaagheid’.

