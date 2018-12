Drie deuren kosten ministerie 112.000 euro

Eerder was er ophef over de inauguratie van Donald Trump. Een bedrijfje van een goede vriendin van Melania Trump was bij de organisatie betrokken en streek grote sommen op, zonder dat precies duidelijk was waaraan dat geld werd besteed.

De laatste rel smeult nog na, of de nieuwste kondigt zich aan. Of minister Ryan Zinke daadwerkelijk blaam treft, is onzeker. Volgens een woordvoerder was de renovatie aanbevolen door ambtenaren, en niet door Zinke zelf. „De minister was niet op de hoogte van dit contract, maar is het ermee eens dat dit veel geld is.”

Het bedrijf Conquest Solutions LLC kreeg de 112.000 euro. Het moest drie sets van dubbele deuren vervangen. Een van de deuren, die leiden naar het kantoor van Zinke, heeft nu geen slot. De veiligheid wordt dus verbeterd, zo klinkt het. Volgens de woordvoerder is het werk onderdeel van een ’jarenlange modernisering van het historische gebouw’.