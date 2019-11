Vliegtuig stort neer in noordoosten Congo

GOMA - Een klein vliegtuig van van de onderneming Busy Bee is in het noordoosten van Congo bij het opstijgen in een woonwijk neergestort. Plaatselijke media meldden dat er twintig mensen aan boord waren van wie er zeker zeventien zijn omgekomen. Drie overlevenden zijn zwaar gewond naar een ziekenhuis in Goma gebracht, meldden plaatselijke media.