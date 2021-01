Nieuwe getuigen en tips na dood 14-jarige Lotte

Dat meldt de politie maandagmiddag. „De getuigenoproep in het onderzoek naar het overlijden die vrijdag door ons werd gedaan, heeft tot nu toe negen tips opgeleverd”, meldt een woordvoerder. „Een spoorwegmedewerker wordt nog nader gehoord. Ook twee roeiers hebben zich gemeld.”

De politie had al eerder aangegeven in contact te willen komen met personeel en reizigers van treinen die over de spoorbrug over het Twenthekanaal hebben gereisd, omdat je vanuit het raam zicht hebt op de plaats delict.

Er zijn meerdere treinen gereisd tussen Almelo en Wierden, maakt het spoorboekje duidelijk. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dood van het meisje weet dat „op cruciale momenten” treinen van spoorwegbedrijven Keolis of NS langzaam hebben gereden langs het industrieterrein waar het meisje dood werd gevonden. Reizigers en personeel van die bedrijven werd gevraagd zich te melden.

Roeiers

Ook twee roeiers die rond het tijdstip van het misdrijf vlakbij de plaats delict – daar gaat de politie althans vanuit – waren hebben zich gemeld. Mogelijk hebben ook zij waardevolle informatie die meer duidelijkheid kan verschaffen over wat er precies is gebeurd die zondagmiddag eerder deze maand.

Vrijdag meldde zich al een andere mogelijk waardevolle getuige. De politie deed eerder die dag een oproep aan onder anderen de twee inzittenden van een blauwe Mercedes om contact op te nemen, waarna de bestuurder zich meldde.

De Mercedes stond zondagmiddag 10 januari omstreeks 16.20 uur bij de spoorbrug over het Twenthekanaal geparkeerd. Dat is dicht bij de plek waar de 14-jarige Lotte in een sloot lag langs industrieterrein Het Wendelgoor.

Een man uit Almelo en zijn twee minderjarige zoons van 15 en 17 zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het meisje. Over de doodsoorzaak wil de politie alleen kwijt dat er sprake is van een misdrijf. Over de relatie tussen het meisje en de drie verdachten is nog niets bekend.