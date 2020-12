Eenzame kerst dreigt voor Mechelse herder Freek

De zesjarige hond zit al een half jaar in het Utrechts asiel. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Utrecht - Waar dierenliefhebbers massaal een pandemiepuppie of quarantainekitten in huis nemen, dreigt voor Mechelse herder Freek een eenzame kerst. De zesjarige hond zit al een half jaar in het Utrechts asiel. Voor Huisdierenmeldpunt Utrecht reden om een noodoproep te doen. „Het is een hartstikke lief beessie.”