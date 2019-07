Petitie na verbazing over lage rating Cruijff in game FIFA

Johan Cruijff krijgt een teleurstellende waardering in de game FIFA 19. E-sporter Weijland is een petitie gestart in de hoop dat de rating wordt aangepast. Ⓒ Foto EA

Amsterdam - De bekende e-sporter Koen Weijland is een petitie gestart om de waardering van Johan Cruijff in de voetbalgame FIFA op te krikken. Hij wil dat Cruijff in de game even goed wordt als de andere voetbalgrootheden Pelé en Diego Maradona. Ook oud-voetballer Sjaak Swart steunt de petitie die vanaf vandaag online te ondertekenen is. „Wij laten niet met ons sollen door de Canadese ontwikkelaars!”