’Nederlandse onderdelen in Russische raketten’

Oekraïne verwacht volgens het document dat de Russen hun productie van langeafstandsraketten in 2023 kunnen opvoeren, ondanks westerse sancties. Er worden allerlei westerse chips genoemd die zijn aangetroffen in ballistische raketten die regelmatig worden afgevuurd op Oekraïne. Vaak zou onduidelijk zijn wanneer die onderdelen precies zijn geproduceerd.

Toch denkt de Oekraïense regering volgens een anonieme bron van de The Kyiv Independent dat veel onderdelen begin 2023 naar Rusland zijn verscheept, toen er al sancties waren die dat moesten voorkomen. Kyiv zou westerse regeringen benaderen met het verzoek om naleving van de sancties af te dwingen.

Er wordt al langer bericht over het gebruik van buitenlandse chips in Russische raketten. Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur bleek in januari dat onder meer Chinese bedrijven in Nederland geproduceerde chips van NXP en Nexperia doorverkopen aan Rusland. Die chips waren teruggevonden in Russische wapens die op het slagveld in Oekraïne zijn aangetroffen.