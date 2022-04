In dit Italiaanse dorpje draait alles om de Passie: ’Kijk, daar heb je Judas’

Binnenland

’Ben ik hypocriet als ik alleen naar God zoek als het slecht gaat?

Voor het eerst telt Nederland meer niet-gelovigen dan gelovigen. Is dat zorgelijk? In de podcast Generatie T gaat Hein Keijser (27) in gesprek met drie gelovige collega’s, of eigenlijk tweeënhalf. Tiemen de Vries (26) is christen, Vincent Lengkeek (27) leeft niet altijd naar zijn geloof en Mariëlle ...