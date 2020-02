’Bezoekers koningsnacht Utrecht door oog van de naald gekropen’

Afspraken in het crowd managementplan werden niet nagekomen. Bij populaire cafés waren de doorlooproutes geblokkeerd door podia. Ook activiteiten op de Vrijmarkt zaten die looproutes in de weg. Zelfs de gemarkeerde vrije ruimte was in gebruik genomen, waardoor uitwijkmogelijkheden om te vluchten vervielen.

Vrijmarktklassiekers brachten naast plezier een potentieel gevaar met zich mee. Muzikanten op de Jan Mejenstraat, een ludieke actie van studenten op de Loeff Berchmakerstraat, dansers op een kruising: de vluchtroutes waren geblokkeerd. Kleedjes met uitgestalde waar lagen op de verkeerde plek.

Maar ook podia voor de deur van horecagelegenheden leidden tot onveilige situaties. ’Denk hierbij aan de cafés Ouwe Dikke Dries, Nieuwe Dikke Dries en de Binnenstad en het evenement op Jacobskerkhof’, schrijven onderzoekers van Event Safety Institute (ESI) in het evaluatierapport.

Voor de Ouwe Dikke Dries in de Waterstraat stonden vier personen per vierkante meter op elkaar in plaats van de toegestane 2,5 mensen, maar ook op andere plekken was de dichtheid van de mensenmassa te hoog. Instructies vanuit het Veiligheidsteam kwamen niet bij de mensen van Toezicht en Handhaving op straat.

Opgefokt

Op het Janskerkhof, bij dancefestival Beat-rix, was de sfeer opgefokt en veroorzaakte dronken jeugd opstootjes. Er werd geduwd en hekken vielen bijna om. Er waren onvoldoende agenten te voet. ’Samen met beveiligers hadden zij de ingang vrij kunnen vegen. Nu was er sprake van een opschaling van één beveiliger naar inzet van vier politiepaarden’.

Bezoekers op het plein lijken goed te zijn weggekomen. ’De inzet van paarden maakte het risico op verdrukking voor de bezoekers bij de ingang echter juist groter’. Er was een tekort aan beveiligers, maar ook de politie krijgt kritiek. ’Voor het scheiden van publiek bij ongeregeldheden is dit een geschikt instrument, maar niet voor het wegsturen van publiek bij een ingang dat naar een feestje wil’.

De redactie vroeg middels een Wob-verzoek om rapporten en evaluaties. Onder meer vanwege een lopende aanbesteding voor het crowd management van aankomende festiviteiten in 2020 werden deze gisteren, na vier maanden, verstrekt. De aanbesteding is inmiddels gegund.

Een advies van ESI luidt om podia alleen nog aan de buitenring van de Vrijmarkt neer te zetten. De gemeente Utrecht kon gisteren geen vragen beantwoorden, maar gaf wel een lang statement. Daarin staat onder meer dat bezoekers van Koningsdag in Utrecht ervan uit kunnen gaan dat zij veilig de evenementen in de stad kunnen bezoeken. ’Wij maken ons daar samen met politie hard voor.’

De gemeente stelt verder dat ESI rapporteerde op basis van ’momentopnames’ tijdens Koningsdag. ’Geen evaluatie van veiligheid tijdens Koningsdag als geheel.’ Niettemin worden de aanvullende maatregelen die op een aantal incidenten zijn aanbevolen ter harte genomen, aldus een woordvoerder van burgemeester Van Zanen.