OM eist 8 jaar cel en tbs tegen Rotterdammer voor babymoord

Het meisje Emily werd op 17 juli vorig jaar met messteken om het leven gebracht in een appartement aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. S. sneed haar met een groot mes de keel door in een slaapkamer.

S. staat terecht voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem, omdat hij in dienst is van Defensie als ICT'er. Volgens zijn psychiater en psycholoog verkeerde S. in een psychose als gevolg van schizofrenie. Door de paranoïde waanbeelden is de moord hem in sterk verminderde mate toe te rekenen, vinden de gedragsdeskundigen. Zij adviseren een langdurige behandeling in de vorm van tbs met dwangverpleging. Het OM neemt dat advies over. Daarnaast eiste het OM een celstraf "gelet op de aard en de gruwelijkheid van het feit".

De officier van justitie schetste een beeld van een drugsverslaafde verdachte met meerdere verantwoordelijkheden en een aftakelende psychische conditie. S. was niet alleen huisvader en militair, maar bevond zich volgens de aanklager ook in een criminele omgeving als drugshandelaar en -koerier en uitbater van een webshop met nepproducten. Door tegelijk op meerdere borden te schaken was hij gedoemd om psychisch onderuit te gaan, aldus de officier.

Zijn drugsgebruik, hij snoof speed en blowde vaak, droeg bij aan de waanbeelden. Hij heeft daarmee zelf een bijdrage geleverd aan de psychose en daarom is hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar, redeneert het OM.

In de visie van zijn advocaat was S. gezien zijn stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar en was het geen moord, maar doodslag. Ze pleitte ervoor de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging, wat zou betekenen dat S. geen celstraf krijgt en direct aan zijn tbs-behandeling kan beginnen. "Hij heeft een goede behandeling nodig", zei de raadsvrouw.

De militaire rechtbank doet op 8 juni uitspraak.