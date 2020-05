Trump is blij met terugkeer Kim Jong-un

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bezocht Kim een nieuwgebouwde mestfabriek ten noorden van hoofdstad Pyongyang. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump is blij met de terugkeer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het openbare leven. In een twitterbericht schrijft Trump: „Ik ben blij dat hij terug is en dat het hem goed gaat.”