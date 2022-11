Onderzoek: Rotterdam boetehoofdstad van Nederland

In vergelijking met Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden mensen in Rotterdam sinds 2018 jaarlijks het meest op de bon geslingerd. In 2021 werden de meeste boetes uitgeschreven voor wildplassen: 663. Op de tweede plaats in de top 3 voor meest uitgedeelde boetes staat "aangebroken flessen alcohol bij zich hebben in openbare ruimte" (512 keer). 358 keer werd er in 2021 een prent uitgedeeld voor het nuttigen van alcohol op een openbare plaats. Deze top 3 van vergrijpen leverden de gemeente Rotterdam 184.394 euro op, tegen 160.475 euro voor dezelfde delicten in Amsterdam in 2021.

Rotterdam telt in vergelijking met de andere grote steden met een aantal van 401 relatief ook de meeste buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), die de plaatselijke regels moeten handhaven. Volgens wethouder handhaving Vincent Karremans is het schrijven van boetes niet een doel op zich. "Het is een middel om, waar nodig, op te treden om de stad schoon, heel en veilig te houden."

De Rotterdamse ombudsvrouw Marianne van den Anker is juist van mening dat bij een stad als Rotterdam overlast er nou eenmaal bijhoort en er nu altijd wel een regel is die wordt overtreden. Zij meent dat steeds minder Rotterdammers iets in hun buurt willen organiseren. "De spontaniteit verdwijnt uit de stad, je kunt niks meer ondernemen zonder dat er een handhaver langskomt."