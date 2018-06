Rechter gelast vrijlating Turkse journalisten

Dat heeft onder andere de site Hürriyet Daily News gemeld. Ze werden opgepakt na de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016.

De regering-Erdogan beschuldigde onder anderen Sik en Sabuncu ervan banden te hebben met de in de VS wonende geestelijke Fethullah Gülen, volgens de Turkse president het brein achter de coup. De twee mogen de gevangenis verlaten totdat er een uitspraak is in het proces. Akin Atalay, de bestuursvoorzitter van Cumhuriyet, blijft vastzitten, in elk geval tot de volgende hoorzitting op 16 maart.

De openbaar aanklagers hebben in deze zaak celstraffen tot 43 jaar geëist tegen de stafleden van de kritische krant. Deze is volgens hen „overgenomen” door het netwerk van Gülen. In totaal werden achttien medewerkers van het blad gearresteerd.