LIVE | BUK-installatie die de fatale raket afvuurde richting MH17, was nog geen twee dagen in Oekraïne

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig. Volg haar liveverslag via de tweets onderaan dit bericht.

Maandag legde het OM al tijdens het eerste deel van het requisitoir in het megaproces uit, waarom rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko betrokken waren bij de aanvoer van een BUK-installatie vanuit Rusland. Regelmatig belden de mannen met elkaar. Ze wisselden hun zorgen uit over de zware verliezen aan de kant van de separatisten. En ze jubelden dat met de raketinstallatie, waarmee vliegtuigen op grote hoogte kunnen worden beschoten, hun problemen in het strijdgewoel voorbij zouden zijn. De grote verliezen die de separatisten leden door bommenregens moesten worden gestopt in het rebellengebied waar het viertal de lakens uitdeelde.

Op dinsdag lichtte het OM toe waarom de officieren van justitie er zeker van zijn dat de installatie in een veld bij het gehucht Pervomaiskyi vuurde op het passagierstoestel met bijna 200 Nederlanders aan boord.

Twee getuigen horen op 17 juli 2017 de lancering van de raket, zien het rookspoor en de inslag in een vliegtuig op grote hoogte. Ook zien ze kort daarna de BUK-installatie met één raket minder wegrijden. Vele anderen verklaren over een lancering, het rookspoor en explosies. Een van de getuigen die de BUK zag, en die van militairen hoort dat een legervliegtuig is neergehaald, gaat naar de rampplek. Daar ziet hij al snel dat het om een burgertoestel gaat. ,,Er ligt allemaal kinderspeelgoed”, verklaart hij later huilend.

Zwartgeblakerde akker

Uit satellietbeelden blijkt dat er een raket is gelanceerd. Is er in het veld waar de BUK stond daags voor de fatale lancering niks geks te zien, een paar dagen later is een zwartgeblakerd stuk akker te zien dat vervolgens is omgeploegd. Een eind verderop ligt dan het wrak van MH17.

In de lichamen van inzittenden werden 370 stalen fragmenten gevonden. Die komen overeen met wat in de raketkop van een BUK wordt gestopt. Ook andere brokstukken die het vliegtuig troffen, komen vrijwel zeker van een BUK-raket.

Verdachte Girkin jubelt op de namiddag van 17 juli op een internetforum dat een gevechtsvliegtuig is neergehaald. Later verwijdert hij die zin. De vrolijke toon van de verdachten verandert zodra duidelijk wordt dat er een passagierstoestel is geraakt. Vanaf dat moment wordt het zaak om de lanceerinstallatie zo snel mogelijk terug te krijgen naar Rusland en te proberen om een acceptabele versie van de gebeurtenissen in elkaar te zetten, aldus het OM.

In de gesprekken heet het ineens dat een Oekraïens gevechtsvliegtuig MH17 heeft geraakt, waarna de separatisten het gevechtsvliegtuig neerschoten. Maar er zijn nooit wrakstukken gevonden van een gevechtsvliegtuig, er was er zelfs niet een in de buurt, aldus Ridderbeks.

’Een zooitje’

In de avond na de fatale aanslag haasten de separatisten zich de BUK weer naar Rusland te rijden, betogen de officieren. Dat gaat verre van soepel, blijkt uit talloze tapgesprekken tussen de vier verdachten en andere strijders. ,,Het is een zooitje”, klinkt het meermaals. In Loehansk filmt iemand het konvooi met dan maar drie in plaats van vier raketten op de lanceerinstallatie. In de ochtend van 18 juli zegt verdachte Chartsjenko in een gesprek dat ‘alles goed is’ en het voertuig ‘Rusland heeft bereikt’.

Ook is voor het OM duidelijk hoe het militaire wapentuig door Rusland in vervoerd. Al met al was het slechts twee dagen in het oosten van Oekraïne, maar dat was genoeg tijd om een ramp te veroorzaken.

De 4 verdachten ontkennen allemaal betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Oleg Poelatov, de enige verdachte die zich door advocaten laat vertegenwoordigen, geeft toe dat hij te horen is op tapgesprekken waarin wordt gesproken over de noodzaak om een Buk-raket te hebben. Maar volgens hem waren dat gesprekken die tot doel hadden om de vijand te misleiden.

Woensdag horen de vier verdachten welke straf het OM eist. De kans is groot dat dat levenslang zal zijn.