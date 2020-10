De illegale bruiloft van Henk en Ingrid

Ⓒ Streetview

Bergen - Welkom op het veertigjarig huwelijksfeest van Henk en Ingrid. Tenminste, dat moet je dus zeggen als er ergens in de polder vragen worden gesteld waar je heen gaat. ’De Bruiloft van Henk en Ingrid’ was de codenaam, de dekmantel, voor een illegaal dancefeest, zaterdagavond op camping de Amara Hoeve in Bergen.