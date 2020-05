Duitse ME grijpt in bij protest tegen coronamaatregelen

Demonstranten zaterdag in een clash met oproerdiensten op de Alexanderplatz in Berlijn. Ⓒ AP

BERLIJN - In meerdere Duitse steden zijn mensen zaterdag de straat opgegaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen van de overheid. In Berlijn en Frankfurt kwamen honderden mensen bijeen, in München zeker 3000 en ook in Stuttgart een paar duizend. De politie en veiligheidsdiensten zagen zich in de hoofdstad gedwongen in te grijpen.