Boze bovenbuurman besmeurt huis met poep

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht. Van december 2017 tot januari 2018 was de Hagenaar slachtoffer van de anonieme pesterijen. De man durfde zelfs niet meer in de kamer aan de voorkant van zijn huis te slapen, bang dat zijn ruit ’s nachts bekogeld zou worden.

De man deed herhaaldelijk aangiftes en uiteindelijk werd er een camera geplaatst om de treiteraar uit de tent te lokken. Uit camerabeelden bleek dat de bovenbuurman bij nacht en ontij zijn woede botvierde op de ruiten van het slachtoffer en smerende bewegingen maakte bij de voordeur.

Vervuilde woning

Toen de politie de plaaggeest wilde aanhouden, bleek de man niet thuis. Agenten troffen een zeer vervuilde woning aan en honderden poststukken, bankbescheiden, gereedschappen, kentekenbewijzen, identiteitsbewijzen en navigatiesystemen. Een aanzienlijk deel bleek te zijn gestolen.

De verdachte belde uiteindelijk met de politie uit onvrede over de huiszoeking. Hij bedreigde een agent en wist haar via social media op te sporen om haar vervolgens telefonisch lastig te vallen op haar werk.

Rekeningen leeggetrokken

Naast zijn boze-buurman-praktijken trok hij, volgens politieonderzoek, rekeningen van verschillende mensen leeg. Hij beschikte over overschrijvingsboekjes op hun naam, maakte daarmee geld over om bestellingen te plaatsen en liet deze bezorgen in buitenbrievenbussen van weer anderen die hij leeg wist te roven. In totaal wist hij bijna een ton af te boeken van verschillende rekeningen.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de man elf strafbare feiten, zoals stalking, heling, bedreiging, diefstal en verduistering.

De verdachte ontkent en noemt de beschuldigingen ’onzinnig’ en is van mening dat hij zijn zaakjes prima kan regelen. Volgens de officier van justitie heeft de man hulp en behandeling nodig: „Zolang verdachte zelfs niets wil, wordt dat lastig. Dan rest niets dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.”

Zij eiste drie jaar cel tegen de 29-jarige boze bovenbuurman. Over twee weken doet de rechter uitspraak.