Vulkaan barst uit op Canarische Eilanden, lavastroom dringt huizen binnen

Bekijk hieronder de beelden van de uitbarsting.

Er is sprake van lavastromen, die volgens Spaanse media inmiddels ook de eerste woningen in het gebied hebben bereikt. Op beelden is te zien dat er ook lava over wegen stroomt. Dat heeft al geleid tot wegafzettingen op het 83.000 inwoners tellende eiland, maar vooralsnog niet tot doden of gewonden. Het vliegverkeer van en naar de Canarische Eiland ondervindt geen hinder van de uitbarsting.

Al voor de uitbarsting van de Cumbre Vieja-vulkaan waren de autoriteiten begonnen met het evacueren van vee en van kwetsbare inwoners, zoals ouderen en zieken, uit de omliggende dorpen. Daarbij werden soldaten ingezet, zei het ministerie van Defensie.

De vulkaan ligt in een zeer dunbevolkt gebied. Onder meer de inwoners van de dorpen El Paso en Los Llanos de Aridane zijn verplicht elders ondergebracht.

Zondagavond liet de Guarda Civil weten dat tot wel 10.000 dorpelingen naar een veilige plek worden gebracht. Hun is verteld om bagage, inclusief mobiele telefoons, belangrijke documenten en eventuele medicijnen, gereed te houden.

Schokken

Voorafgaand aan de uitbarsting hadden wetenschappers een reeks aardbevingen geregistreerd met een kracht van 3,8 op de schaal van Richter in het nationale park waar de vulkaan is uitgebarsten, meldde het Spaanse Nationaal Geografisch Instituut (ING). De afgelopen anderhalve week werden duizenden schokken waargenomen.

Lees verder onder de foto

Ⓒ AFP

De laatste uitbarsting op La Palma was in oktober 1971, toen de vulkaan Teneguia meer dan drie weken lang lava spuwde nadat er een scheur in het zuiden van het eiland was verschenen. Destijds kwam een man om het leven toen hij foto’s nam in de buurt van de lavastromen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft al aangekondigd La Palma zo spoedig mogelijk te bezoeken.

In tegenstelling tot de bekendere eilanden Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote en Tenerife is La Palma een minder populaire bestemming voor toeristen.