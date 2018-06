Stroomstoring Amsterdam duurt voort in nacht

De elektriciteit in Amsterdam-Zuid viel vrijdagochtend rond 10.30 uit, toen bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. Op de piek van de storing zaten 28.000 klanten zonder stroom. Ook het tramverkeer raakte ontregeld, maar inmiddels is dat weer grotendeels op gang gekomen, aldus het GVB.

„Het is een hele complexe storing”, zei een woordvoerder van Liander. „Het kan zijn dat we in de loop van de nacht iedereen weer aangesloten hebben, maar het gaat met kleine stapjes.”